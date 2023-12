Zwischen der Lärmschutzwand an der S6 und dem „Nussbaumstüberl“ in Mitteraich liegt ein längliches Grundstück, das seit den 1960er-Jahren der Stadt Bruck gehört. Oder besser: gehörte, denn es wechselte im letzten Jahr mehrmals den Besitzer. Zuletzt wollte dort eine Stahlhandelsfirma mit Sitz in der Brucker Schiffgasse eine Halle bauen, für die bereits erste Schritte gesetzt worden sind. Das Grundstück wurde neu vermessen und der Bebauungsplan mit Halle und vier Nebengebäuden lag in den letzten Wochen bei der Stadtgemeinde Bruck zur Einsichtnahme auf.