Ursprünglich stammt Anneliese Rossegger aus Sankt Ilgen, wo sie als ältestes von fünf Geschwistern auf einem Bauernhof aufwuchs. Die fünffache Mutter kümmert sich im Vollerwerb um ihren Bauernhof in Krieglach, ist als diplomierte Buchhalterin für die Unternehmen ihres Ehemannes tätig, organisiert Projekte wie „Schule am Bauernhof“ und bietet reitpädagogische Betreuungen an.