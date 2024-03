Präsidentschaftswahlen in den USA und Russland, die EU-Parlamentswahl, und noch vieles mehr: Politisch hat es das „Superwahljahr“ 2024 ganz schön in sich. Auch in der Steiermark finden heuer, neben der EU-Wahl Anfang Juni, Landtags- und Nationalratswahlen statt. Obwohl für die beiden Letzteren bisher noch kein konkretes Datum vorliegt, sind die Personalmühlen der Parteien dafür bereits im vollen Gange. Am Dienstag präsentierte etwa die SPÖ ihre regionale Kandidatenliste in Bruck. „Es ist ein sehr, sehr starkes Team aus einer starken Region“, freut sich Jörg Leichtfried, Vorsitzender der SPÖ-Regionalorganisation.