Linda Kerschbaumer hat sich ein Ziel im Leben gesetzt: Sie will der Psyche eine Sprache geben. Sie versucht Verhaltensweisen, Mustern und Symptomen zusammen mit ihren Patienten und Patientinnen auf die Schliche zu kommen und zu verstehen.

Auf diesem Grund hat sich die Psychotherapiewissenschafterin und Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision in Bruck niedergelassen und eine psychotherapeutische Ordination in der Roseggerstraße 24 eröffnet. „Es geht um individuelle Lebenswelten“, sagt Kerschbaumer. Zusammen mit Patientinnen und Patienten versucht sie zu verstehen, was Menschen von klein auf beschäftigt.

„Das fängt schon mit der Schwangerschaft an. Gerade in dieser aufregenden Zeit können Gefühle hochkommen, die man nicht erwartet hat. Auch Männer dürfen sich angesprochen fühlen. Sie werden schließlich Vater. Das darf nicht außer Acht gelassen werden“, so Kerschbaumer. Der Austausch mit Vertrauten sei wichtig, aber wenn sich Themen im Leben wiederholen und man sie verstehen oder aufarbeiten will, ist professionelle Hilfe oft ratsam. „Wenn Symptome wiederkommen, ist man bei mir richtig“, sagt Kerschbaumer.

Die Zielgruppe von Kerschbaumer ist vielfältig. „Je früher ein Problemfeld behandelt wird, desto besser“, sagt sie. Schon kleine Kinder finden sich unter ihren Patienten. „Die Illusion der schnellen Heilung möchte ich aber ausräumen. Heilung ist ein Prozess, Heilung dauert“, so Kerschbaumer.

Auf der Couch

Das klassische Setting nach Sigmund Freud, liegend auf der Couch, kann bei Kerschbaumer genauso stattfinden, wie ein Gespräch auf einem Sessel. „Das ist eine persönliche Sache. Die Vorliebe des Patienten spielt hier eine Rolle. Nicht jeder möchte liegen und es passt auch nicht immer“, so Kerschbaumer.