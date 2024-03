Auf der Agenda von Stefan Hofer steht in nächster Zeit so einiges. Ein besonderes Anliegen ist dem Turnauer Bürgermeister die Generalsanierung der L 102 vom Ortskern bis nach Göriach. Für 1,4 Millionen werden die Straße erneuert, die Oberflächenentwässerung verbessert und der Gehsteig verlängert. „Wir haben hier in Sachen Gehsteig eine Lücke. Die schließen wir und der Bereich wird barrierefrei“, so Hofer. Zudem entsteht bei der Buchenlandsiedlung auf beiden Fahrbahnseiten eine Bushaltestelle. „Hier wohnen viele Familien. Eine Bushaltestelle ist längst überfällig“, erklärt der Turnauer Bürgermeister.