Bei den frühlingshaften Temperaturen der vergangenen Tage denkt man eher an den Osterhasen als an den Krampus. Doch für Manuela Handler, Obfrau der Mürzzuschlager Ganzstoa Teufl’n, ist das ganze Jahr über „Krampuszeit“. Und heuer steht für sie einiges auf dem Programm: „Jetzt ist es fix. Am 16. November wird es wieder einen Krampuslauf durch die Mürzzuschlager Innenstadt geben.“