In der Nacht auf Samstag „knackten“ unbekannte Täter reihenweise geparkte Fahrzeuge. Wie, das ist bisher unklar. Sechs der Fahrzeuge waren in den Carports einer Siedlung in der Industriestraße (St. Marein im Mürztal) abgestellt. Vier weitere Kfz im wenige Kilometer entfernten St. Lorenzen im Mürztal. Die Täter griffen rasch zu und stahlen Mobiltelefone, einen Laptop, eine Jacke sowie mehrere Geldbörsen samt Dokumenten. Außerdem Bargeld und Bankomatkarten.

Gewaltsame Einbruchsspuren konnten nicht festgestellt werden. Die Polizei muss davon ausgehen, dass manche Autos unversperrt gewesen sein könnten. Der Schaden wird aktuell auf mindestens mehrere hundert Euro geschätzt.

„Die entwendeten Bankomatkarten dürften die Täter bereits unmittelbar nach der Tat widerrechtlich benutzt haben. Diesbezüglich sind weitere Ermittlungen im Gange“, teilte die LPD mit. Untersucht wird, ob ein Zusammenhang mit anderen Kfz-Einbrüchen besteht.

Hinweise an die Polizeiinspektion St. Marein im Mürztal: Tel. 059 133-6208