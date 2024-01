Cornelia Izzo (52) ist die neue starke Persönlichkeit der Bezirks-ÖVP in Bruck-Mürzzuschlag. Die Landtagsabgeordnete folgt dem erkrankten Hans Seitinger nach, führt seit dessen Rückzug die Partei im Bezirk und stellt sich am 29. Februar bei einem außerordentlichen Parteitag der Wahl. Im Vorfeld der sogenannten „Österreich-Rede“ von Bundeskanzler Karl Nehammer am Freitag in Wels haben wir die Bruckerin zum Interview gebeten.