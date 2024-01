Zuerst in die Basilika, dann zum Jägerwirt. So haben es Zigtausende Wallfahrer über einen Zeitraum von 275 Jahren in Mariazell praktiziert. Mit der Adresse Hauptplatz 2 hat der Betrieb eine Toplage, nur wenige Meter von der Basilika entfernt. Und doch wurden die Betriebszeiten in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt. Und nun ist der Gasthof sogar zum Verkauf ausgeschrieben. 1,5 Millionen Euro will der Eigentümer für den Dreisternbetrieb mit einer Nutzfläche von 1600 und einer Grundfläche von knapp 900 Quadratmetern.