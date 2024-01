Bei Geschenken liegen Freude und Verdruss oft nah aneinander. Während das Richtige ein anhaltender Grund zur Freude sein kann, sorgen ungewollte Präsente für Missmut und eine rasche Entsorgung. Besonders dramatisch wird das in Fällen, in denen das Geschenk lebendig ist. Alljährlich landen verschenkte Tiere nach Weihnachten in den Tierheimen Österreichs, die oft eindrücklich davon abraten, diese für ein Geschenk in Erwägung zu ziehen.