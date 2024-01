Es war eine Nachricht, die Mitte Dezember die Stimmung in der Brucker Politik überkochen ließ: Der Name des umstrittenen Dichters Max Mell war schon einige Zeit zuvor vom damaligen Finanzstadtrat Werner Anzenberger (SPÖ) von der Ehrentafel im Rathaus gekratzt worden. Die Reaktionen in Richtung der mehrheitlich regierenden Sozialdemokraten ließen nicht lange auf sich warten, die Opposition forderte Anzenbergers Rücktritt.