Die Adventmärkte im Bezirk werden in diesen Tagen aufgebaut, Lichterketten montiert und die ersten Kekse gebacken. Auch Andreas Hafner von der Kaiserhof Glasmanufaktur in Neuberg ist startklar für das Weihnachtsgeschäft. Neben den bekannten gläsernen Weihnachtskugeln haben es heuer Schneemänner ins Sortiment geschafft. „Wir haben Kugeln mit spiralförmig mehrfach angesteckten Farbglasschnüren oder Kugeln mit Silber- und Goldgläsern. Ich bin der Ansicht, dass es zu Weihnachten auch ruhig einmal ein bisschen glitzern darf“, erklärt er. Schneemänner, Windlichter und Kerzenschalen warten aber ebenso in den Regalen darauf, ihre Käufer auf die besinnliche Zeit einzustimmen. „Angelaufen ist das Weihnachtsgeschäft noch nicht. Aber wenn es in ein paar Tagen mit den Adventmärkten richtig losgeht, ändert sich das in der Regel schnell“, sagt Hafner, der den Betrieb seit 2010 leitet.