In den vergangenen Wochen krachte es immer wieder, nun stehen die Zeichen beim Finanzausgleich aber auf Einigung. Bereits am Mittwoch könnte die Aufteilung bis 2028 im Ministerrat beschlossen werden, im Nationalrat sollte es im Dezember so weit sein. Doch der letzte Entwurf stößt nicht nur auf Zustimmung: Aktuell gibt etwa die SPÖ steiermarkweit Pressekonferenzen, in denen man Nachteile für die Gemeinden befürchtet.