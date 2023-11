In St. Barbara überlegt man schon länger, den alten Fußballplatz im Ortsteil Mitterdorf zu verkaufen. Aber an wen das 17.000 Quadratmeter große Areal verkauft werden soll, da scheiden sich die Geister. FPÖ-Gemeinderat Ernst Ebner kritisiert den SPÖ-Bürgermeister Jochen Jance, der das Grundstück „zwei Unternehmen zugesagt haben soll“, wie er in einer Aussendung schreibt. Gemeint sind die renommierte Baufirma Kohlbacher und ein Unternehmen, das dort einen Campingplatz errichten will.