Erste Schneeflocken sollen in den kommenden Tagen den Winter ankündigen, bis zum richtigen Pistenstart dauert es aber noch ein bisschen. Rechtzeitig vor der Saison hat man jetzt jedenfalls in Turnau alle Register gezogen: Nachdem im vergangenen Jahr ein neuer Gipfellift errichtet wurde, gibt es jetzt auch eine neue Flutlichtanlage. Am Donnerstag wurde die Investition bei einer Pressekonferenz vorgestellt.