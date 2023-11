Bunte Blätter fallen von kahler werdenden Bäumen, undurchdringbarer Nebel senkt sich von den Bergen und die nächtliche Dunkelheit setzt früher und früher ein: Der Herbst ist voll und ganz im Mürztal angekommen. Mit ihm rücken in der gesamten Region die Krampusse wieder aus und sorgen in Berg und Tal für Gänsehautgefühle bei Jung und Alt. So auch in Bruck, wo man am Samstag am Oberaicher Sportplatz die Krampussaison vor rund 3.500 Gästen eröffnete.