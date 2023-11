Nicht in St. Moritz und auch nicht am Arlberg – der erste internationale Skiwettkampf Mitteleuropas fand am Semmering statt. Es war der 2. Februar 1893, gewonnen hat ein Norweger namens Bismark-Samson, der in Wien als Bäckergeselle arbeitete. Das Skispringen – als Schanze diente ein Misthaufen – gewann derselbe, mit einer Weite von sechs Metern! Dafür blieb das „Damen-Kürlaufen“ in Mürztaler Hand: Siegerin wurde Mitzi Angerer aus Langenwang.