Für einen Montagvormittag war am 6. November ungewöhnlich viel los am Bahnhof Semmering. Landeshauptmann Christopher Drexler, seine niederösterreichische Amtskollegin Johanna Mikl-Leitner und zahlreiche Politiker aus beiden Bundesländern kamen, um das 25-Jahr-Jubiläum der Semmeringbahn als Unesco-Weltkuturerbestätte gebührend zu begehen. „Die Semmering-Region gehört für mich zu den schönsten Regionen der Welt. Umso wichtiger ist es, die Region stets weiterzuentwickeln und aus dem Dornröschenschlaf zu wecken“, erklärt Mikl-Leitner vor dem Ghega-Denkmal am Bahnhof.