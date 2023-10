Geschnitzte Kürbisse, Gespenster und allerlei gruselige Kostüme: Es ist Ende Oktober und Halloween steht vor der Tür. Das amerikanische Fest hat in den letzten Jahren in Österreich stark an Popularität gewonnen und sich insbesondere bei der jüngeren Generation als Fixpunkt im Kalender etabliert. Mit dem Schlachtruf „Süßes oder Saures“ werden am Abend unzählige Buben und Mädchen auch um die Häuser des Mürztals ziehen, mit dem Ziel möglichst viele Süßigkeiten zu ergattern.