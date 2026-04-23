Die Stadt Leoben übernimmt einen Kostenanteil bei Ganztagsschulen nach Kürzung des Landes. So soll eine zusätzliche Belastung für Familien verhindert werden. Das Land hat die Förderung für Ganztagsschulen rückwirkend für das laufende Schuljahr 2025/2026 halbiert.

Für die Stadt Leoben bedeutet diese Entscheidung konkrete finanzielle Auswirkungen: Für 2026 fallen insgesamt Kosten von 720.000 Euro für die Ganztagsschulen an. Die Förderung des Landes reduziert sich gleichzeitig von bisher 140.000 Euro auf 70.000 Euro. Damit entsteht für die Stadt ein zusätzlicher Aufwand von 70.000 Euro, der abgefedert werden muss.

Größeren Kostenanteil übernommen

In Leoben nehmen aktuell 267 Kinder in 18 Gruppen an der Ganztagsschule teil, die an vier Standorten – drei Volksschulen und einer Mittelschule – angeboten wird. Leoben übernimmt nun einen größeren Kostenanteil. Der Betreuungsbeitrag, der seit zehn Jahren unverändert bei maximal 90 Euro pro Monat liegt, wird nicht erhöht. Auch die einkommensabhängige Staffelung bleibt bestehen.

Schon jetzt trägt die Stadt Leoben bei der Ganztagsbetreuung 54 Prozent der Kosten, 27 Prozent werden durch Elternbeiträge gedeckt und nur 19 Prozent kamen bisher vom Land.