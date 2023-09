Luiki Betonwerke wurden Herzstück der Tiba Austria GmbH

Das ehemalige Familienunternehmen Luiki Betonwerke in Leoben ist mittlerweile ein zentraler Bestandteil der Tiba Austria GmbH. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der Leobener Wirtschaftswelt gerade tut.