Mitte Juli wurden viele Verkehrsteilnehmer in Leoben ziemlich überrascht, weil sie mit Straßenbaustellen quer durch das gesamte Stadtgebiet konfrontiert waren. Für Aufregung sorgte beispielsweise die Komplettsanierung der Gösserstraße, wenige Tage vor Start von Iron Road for Children (IRFC) 2023. Aufregung deshalb, weil alle Ausfahrten der Biker, Vespas und US-Cars durch die Gösserstraße stadtauswärts führten. Doch letztlich kam alles zu einem guten Ende und bereits einige Tage vor dem geplanten Abschluss der Sanierungsarbeiten, war die Gösserstraße tadellos zu befahren. Maßgeblich an dem schnellen Ende der Baustelle beteiligt, war ein Team der ausführenden Baufirma Swietelsky, deren Bauleiter Max Krenn selbst großer Fan der IRFC-Benefizveranstaltung ist.