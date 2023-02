Vor der Pizzeria Mautern ist ein großes Transparent mit Bildern der Skirennläuferin an einem Baustellengitter angebracht, "Fanclub Tamara Tippler" ist zu lesen. Es ist 11.20 Uhr an diesem Mittwoch, noch zehn Minuten bis zum Start des Super-G bei den Weltmeisterschaften in Méribel in Frankreich. Drei Steirerinnen sind im vierköpfigen WM-Aufgebot des ÖSV. Mit dabei auch Tamara Tippler aus der kleinen Marktgemeinde im Liesingtal.