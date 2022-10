Im Bezirk Leoben werden zurzeit 739 Lehrlinge in 180 Betrieben ausgebildet. Die meisten davon in der Industrie (246) und in Gewerbe- und Handwerksbetrieben (187). Dass die Abschlüsse und Weiterbildungen in Lehrberufen aber besondere Anerkennung verdienen, wird jedes Jahr bei der "Stars of Styria"-Gala hervorgehoben. Im feierlichen Rahmen wurden im Wifi Niklasdorf die Trophäen und Urkunden überreicht: Neun Meister, 36 Lehrabsolventen und 11 Ausbildungsbetriebe nahmen mit strahlenden Gesichtern ihren Stern und ihre Urkunde auf der Bühne von Regionalstellenobfrau Astrid Baumann und dem Vizepräsidenten der Wirtschaftskammer Steiermark Herbert Ritter entgegen.