Projekt Riverpark in Leoben hoch über der Mur © Brigitte Schöberl

Kräne, die in den Himmel ragen, zeugen auch in momentan sehr schwierigen Zeiten von reger Bautätigkeit in der Stadt Leoben. Aber muss es immer ein Neubau sein? „Nein, überhaupt nicht. Derzeit geht es eher darum, bestehende Strukturen der Stadt auf die Höhe der Zeit zu bringen“, erklärt Heimo Berghold, Stadtbaudirektor von Leoben. Daher sei nicht reines „Bauen, bauen, bauen“ das Thema, sondern: „Wir beschäftigen uns mit der Nachhaltigkeit, notwendiger Anpassung des urbanen Raums in Zeiten des Klimawandels. Im Zentrum steht die Frage, wie wir Qualität in unsere Stadt als Lebensraum hineinbekommen“, sagt Berghold.