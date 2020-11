Die Eröffnung des neuen Unimarkts an der Ortseinfahrt von St. Stefan verzögert sich coronabedingt. Sie wird erst am 2. Dezember erfolgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der neue Unimarkt bei der Ortseinfahrt von St. Stefan nimmt Formen an © Isabella Jeitler

Die Umbauarbeiten für die Eröffnung des neuen Unimarkts in St. Stefan sind in der Zielgeraden. Und doch wird sich die Eröffnung, die für kommende Woche geplant war, auf den 2. Dezember verschieben, wie am Donnerstag Bürgermeister Ronald Schlager erklärt. Grund dafür ist eine coronabedingte Verzögerung bei der Lieferung von Einrichtungsteilen für das neue Geschäft, die in Italien bestellt wurden.