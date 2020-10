Facebook

Tatjana Prein aus Traboch hat seit acht Jahren eine Agentur für die Vermittlung von 24-Stunden-Pflegekräften © Andreas Schöberl-Negishi

"Eineinhalb Stunden am Tag pro betreuter Person wären in der mobilen Pflege ideal. Damit sich alles gut ausgeht, sind drei betreute Personen jeden Tag perfekt. Mehr sollten es wirklich nicht sein", meint Tatjana Prein (50) aus Traboch. Seit acht Jahren betreibt sie eine Agentur für 24- Stunden-Pflegekräfte. Früher hat sie auch mobile Pflegedienste im Angebot gehabt. Überbordender Papierkram habe sie auch damals schon immer unrund gemacht, so Prein. Die Situation habe sich in den vergangenen Jahren jedoch keineswegs verbessert – eher im Gegenteil, meint Prein.