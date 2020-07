Ein weiterer Corona-Fall kam in Wald am Schoberpass dazu. Es sind weiter rund 50 Personen in Qurantäne.

© APA/ERWIN SCHERIAU

In Wald am Schoberpass ist am Donnerstag zu den bestehenden 16 Covid-19-Infektionen eine weitere hinzugekommen, sagte laut Austria Presseagentur der Leobener Bezirkshauptmann Markus Kraxner. Damit steigt die Zahl der in der Gemeinde positiv getestete Menschen auf 17. "Die Situation ist aus unserer Sicht unter Kontrolle", sagte er.