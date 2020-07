Elf Fälle - die Zahl an positiv getesteten Personen in Wald am Schoberpass hat sich seit Montag nicht erhöht, es mussten aber fünf weitere Personen abgesondert werden.

44 Personen in Quarantäne © LR Norbert Ortner

Was den Corona-Cluster in Wald am Schoberpass betrifft, kann der Leobener Bezirkshauptmann Markus Kraxner vorerst ein wenig Entwarnung geben. "Es gibt seit gestern, Montag, keine neuen positiven Fälle. Aber weitere fünf Personen mussten abgesondert werden", so Kraxner. Somit befinden sich aktuell 44 Personen in Quarantäne, dabei handle es sich fast ausschließlich um Einheimische aus dem Ort.