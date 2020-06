Facebook

Die Old School Basterds treten jetzt das erste Mal nach der Coronakrise live auf © Marija Kanizaj

"Wir starten die Kultursaison endlich wieder, und ich freue mich sehr, dass wir das in Leoben tun werden", meint Gregor Bischops, Frontmann der Old School Basterds aus Trofaiach. „Back in Time“ nennt sich das Open-Air-Konzert, das Bischops und seine Kollegen am Mittwoch, dem 1. Juli, am Vorplatz der Kunsthalle Leoben geben werden. Bei Schlechtwetter geigen die Old School Basterds in der Kunsthalle auf. Beginn ist in jedem Fall um 19.30 Uhr.