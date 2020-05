Das Murufer in Judendorf wird als Naherholungsraum in der Stadt mit verschiedenen Elementen ausgestattet.

Naherholung am Murufer

Die ersten Sitz- und Liegegelegenheiten in Leoben-Judendorf sind bereits fertig © Andreas Schöberl-Negishi

Allen aufmerksamen Beobachtern ist es sicher schon aufgefallen: Es tut sich was am Beginn des Bermenwegs im Bereich Winkelfeldgasse und Bergmanngasse in Judendorf, und im Bereich Salzlände. Wie angekündigt, wertet die Stadt Leoben die Grünoase als Naherholungsraum der Stadt auf.