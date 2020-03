Nach dem Walder Tunnel in Richtung Süden brannte ein Pkw auf der A9, der Phyrnautobahn völlig aus.

A9 bei Wald am Schoberpass

Um 7.23 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wald am Schoberpass zu einem Fahrzeugbrand auf der A9, der Phyrnautobahn, in Fahrtrichtung Süden nach Graz alarmiert. Ein Pkw-Kombi stand in Vollbrand.