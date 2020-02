Der Billa-Neubau in Altstadtnähe sorgt seit Monaten für aufgebrachte Stimmung in Eisenerz. Anrainer würden den Bau verhindern wollen, heißt es. Stimmt überhaupt nicht, sagen diese.

Das Gebäude des ehemaligen Forum (rot umrahmt) grenzt direkt an den historischen Altstadtkern und an die B115 © Repro: Johanna Birnbaum

Wir wollen auf keinen Fall etwas verhindern. Es geht uns einfach darum, dass man sich an den Ortsbildschutz halten soll. Schließlich gibt es ein Konzept, das schon vor Jahren erstellt wurde. Wir sind dagegen, dass eine so hohe Stützmauer gebaut wird, wie sie derzeit geplant ist. Passanten können dann von dort in unseren privaten Garten schauen. Das würde sicherlich auch kein anderer hier in Eisenerz wollen“, sagt Gerhild Illmaier bestimmt. Sie und ihre Familie sind Anrainer von jenem Gebäudekomplex, der seit 2016 als neuer und einziger Billa-Standort in Eisenerz geplant ist.