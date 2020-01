Facebook

Die Corso-Filiale in Eisenerz wird am 11. April geschlossen © Johanna Birnbaum

Nach dem Bericht über die Schließung der Corso-Filiale in Eisenerz nahm nun auch der Rewe-Konzern Stellung. „Es ist richtig, dass die angesprochene Billa-Filiale in der Hieflauer Straße in Eisenerz am 11. April schließen wird. Gründe dafür sind die Baufälligkeit des Gebäudes, das mittlerweile schon sehr in die Jahre gekommen ist. Nach wie vor bleibt die zweite Billa Filiale in Eisenerz bestehen“, bestätigt Rewe International-Pressesprecher Paul Pötschacher.