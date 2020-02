Für die Feuerwehren in der Region Leoben brachte das Sturmtief "Petra" ebenfalls eine ganze Menge Arbeit - etwa in Eisenerz sowie in und rund um Trofaiach und St. Peter-Freienstein.

Ein Baum kippte auf ein Hausdach in Trofaiach © FF Trofaiach

Sturmtief „Petra“ ließ auch den Bezirk Leoben nicht ganz ungeschoren. So hatten etwa die Feuerwehren Trofaiach, Gimplach, Hafning und St. Peter-Freienstein jede Menge zu tun. „Der Sturm hat einige Bäume umgeworfen. In der Gmeingrube war die Bundesstraße blockiert“, erzählt Werner Tomsits vom Bereichsfeuerwehrverband. In der Montanstraße kippte ein Baum auf ein Hausdach, und in Gimplach wurde ein Gartenhaus abgedeckt.