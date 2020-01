Facebook

Das Erzbergrodeo zieht die Massen zum größten Motorrad-Offroad-Spektakel auf den Erzberg in Eisenerz © Johanna Birnbaum

Eine "Analyse der regionalwirtschaftlichen Effekte“ des Erzbergrodeos in Eisenerz führte die Studienrichtung „Rechnungswesen und Controlling“ der Fachhochschule Campus02 in Graz im Rahmen eines Praxisprojektes unter der Federführung von René Thaller und Co-Autor Christian Pfummerl, der als nebenberuflicher Lektor an der FH tätig ist, durch. Thaller ist in der Region kein Unbekannter, war er doch Obmann des „Vereins Erzbergbahn“ und ist nun an der Grazer Fachhochschule.