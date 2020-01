Mit einem zusätzlichen, neuen Stützpunkt in Lerchenfeld möchte die Lebenshilfe Leoben diesen wachsenden Stadtteil weiter beleben.

Das Gebäude an der Kärntnerstraße auf den ehemaligen Kasernengründen in Leoben ist rasch gewachsen © Brigitte Schöberl

Nach finanziellen Engpässen streckt die Lebenshilfe Leoben nun ihre Fühler nach Lerchenfeld aus. Dort soll ein neuer Stützpunkt entstehen, der dem wachsenden Stadtteil Impulse geben soll. „Wir haben uns finanziell stabilisieren können. Statt 200.000 Euro Verlust waren es dann nur mehr 50.000 Euro“, sagt Willibald Mautner. Bereits für heuer peile man an, in die Gewinnzone zu kommen, um im Sinne der Gemeinnützigkeit zu reinvestieren, so der Obmann der Lebenshilfe Leoben.