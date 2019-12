Primarius Rudolf Schrittwieser (53) ist seit Sommer Vorstand der Allgemeinchirurgischen Abteilung am LKH Hochsteiermark in Leoben und Bruck und ist weiter aktiv Chirurg – mit Leib und Seele.

Rudolf Schrittwieser leitet seit Sommer die Chirurgische Abteilung am LKH Hochsteiermark an den Standorten Leoben und Bruck © Johanna Birnbaum

Herr Primarius Schrittwieser, Sie sind seit Sommer dieses Jahres Leiter der Chirurgischen Abteilung am LKH Hochsteiermark an den Standorten in Leoben und Bruck. Wollten Sie immer Mediziner werden?