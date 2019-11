Heidi Sperl bringt mit ihrem ganzheitlichen Zentrum für Frauen in Leoben-Göss ein breit gefächertes Angebot zu den Themen Gesundheit, Prävention und Wohlbefinden unter einen Hut.

Mangala-Zentrum in Leoben-Göss

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heidi Sperl aus Leoben leitet das „Ganzheitliche Zentrum für Frauen“, das heuer im März eröffnet wurde © Andreas Schöberl-Negishi

Nicht immer sind Namen Schall und Rauch. Genau das beweist das Mangala-Zentrum, das die Leobenerin Heidi Sperl in Göss eröffnet hat. Mangala bedeutet „Wohlbefinden“ auf Sanskrit. Und genau das Thema steht in Sperls ganzheitlichem Zentrum für Frauen in Leoben-Göss im Mittelpunkt.