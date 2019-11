Facebook

Die Männer des Wirtschaftshofes Leoben stellten den Christbaum professionell auf © leopress

Der Leobener Christbaum ist am Hauptplatz angekommen und wurde vom Team des Wirtschaftshofes Leoben wieder professionell aufgestellt. "Wir sind ein eingespieltes Team, jeder weiß, was er zu tun hat, damit der Baum in der richtigen Position ist", so Christian Huber, Leiter des Wirtschaftshofes Leoben.