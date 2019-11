Facebook

Bauernmarkt am temporären Standort am nördlichen Ende des Leobener Hauptplatzes © Brigitte Schöberl

Wegen der neuen Pflasterung am Kirchplatz hat der am Dienstag und Freitag stattfindende Bauernmarkt in der Innenstadt für den Zeitraum der Arbeiten einen neuen Standort gebraucht. Er ist nun bereits die dritte Woche am neu gestalteten „Eingangstor“ des Hauptplatzes in Richtung Franz Josef-Straße angesiedelt. Dieser Standort gefällt einigen Standlern besser als der ursprüngliche am Kirchplatz, auf den man wieder zurückziehen soll.