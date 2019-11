Facebook

Die Betreuer Irmgard Ehweiner (l.), Anna-Maria Retter (M.) und Peter Wildbacher (r.) von Pro Mente mit Schülern © Andrea Walenta

He, he. Du wirst angestarrt, du wirst angestarrt. Hinter dir, die sehen doch, dass du anders bist. Die sehen ganz genau, dass du anders bist. Willst du das wirklich kaufen? Du schaffst das nicht, du schaffst das sicher nicht! Merkst du nicht, wie dich die Leute anstarren?“

Mit dieser eindringlichen Stimme im Ohr, dazwischen hämisches Gelächter und Schreie, die aus dem Kopfhörer kommen, und einem Einkaufszettel in der Hand, geht es zu einem Regal. Nicht ganz einfach, sich zu konzentrieren und die richtigen Waren in den Wagen beziehungsweise die Einkaufstasche zu legen. Auch wenn man gesund ist und nicht an Schizophrenie leidet.