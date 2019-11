Unterschriften werden ab sofort gesammelt und liegen in der Trafik Mauser auf.

Die Neugestaltung des "Eingangstors" zum Leobener Hauptplatz wurde erst vor Kurzem abgeschlossen © Andreas Schöberl-Negishi

„Nach Gesprächen mit den Verkäuferinnen und Verkäufern stellte ich fest, dass der Wunsch besteht, den Wochenmarkt dauerhaft an diese Stelle zu verlegen“, so ÖVP-Stadtrat Reinhard Lerchbammer über den temporären Standort des Leobener Bauernmarkt am nördlichen Hauptplatz.