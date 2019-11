Ulrich Wandelt (63) aus Niklasdorf ist intensiv mit der Malerei beschäftigt. Er stellt derzeit in der Zenith Art & Fashion Gallery in Miami aus.

Ulrich Wandelt ist vor mittlerweile fünf Jahren von Deutschland nach Niklasdorf gezogen © KK

Ein Puppenhaus war es, das er in seiner Jugend gebaut und bemalt hat. Die Faszination der Farben hat sich seither in seinem Kopf festgesetzt. Bis er sich einen Malkasten und Papier kaufte. Und in der Silvesternacht 2014/2015 sein allererstes Bild malte. Ein Aquarell. Es sei als Erstling so gut geworden, dass er sich gedacht habe, mit der Malerei weiter zu machen.