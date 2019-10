Seit 15 Jahren wird die ehemalige Gerberei Salzer in Eisenerz von engagierten Männern um Herbert Krump wachgeküsst. Am Freitag, wird das hauseigene Wasserkraftwerk in Betrieb gehen, ehe Tage der offenen Tür folgen.

Mit großem Einsatz wurde die Gerberei Salzer revitalisiert © Birnbaum

Was da in den vergangenen 15 Jahren geschaffen wurde, ist wirklich beeindruckend. Herbert Krump und seine fleißigen Mitstreiter haben aus einer riesigen baulichen Bruchbude, die einst einen großen Gerbereibetrieb beherbergte, ein Schmuckstück gezaubert, das ab 2020 das größte Gerbereimuseum Österreichs sein wird.

In selbstloser Arbeit mit unglaublichem handwerklichen Geschick haben die Männer nicht nur gemauert und gezimmert, sondern sich auch technisch ausgeklügelte Finessen überlegt. Bis jetzt sind mehr als 40.000 Arbeitsstunden in das Projekt „Revitalisierung der Gerberei Salzer“ geflossen.