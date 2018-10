Facebook

Herbert Krump und seine Mitstreiter bereiten alles für die kommenden Tage der offenen Tür in der Gerberei Salzer vor © Johanna Birnbaum

Fast 40.000 Arbeitsstunden stecken in den Gemäuern der ehemaligen Gerberei Salzer in der Trofengbachgasse in Eisenerz. Seit dem Jahr 900 gibt es an diesem Standort eine Gerberei. Im Laufe der Jahrhunderte wurde immer wieder vergrößert, ehe im 18. Jahrhundert die Familie des Lederermeisters Josef Salzer die Gerberei übernahmen.

