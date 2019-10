Österreich-Premiere in Leoben: Erstmals fand ein Rennen mit Race-Coptern, kleinen drohnenähnlichen Fluggeräten, in einer Innenstadt statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Von der Bühne aus wird per Videobrille der kleine Copter durch die Lüfte gesteuert © Johanna Birnbaum

Es surrt, als ob Turbogelsen im Anflug wären. Im Anflug stimmt ja noch, denn die kleinen Fluggräte, die gerade einmal zwischen 400 und 600 Gramm wiegen, erobern den Luftraum am Leobener Hauptplatz raumfüllend. Hoch hinaus können sie dennoch nicht, denn ein blaues Sicherheitsnetz ist auf einer Fläche von 1400 Quadratmeter in einer Höhe von etwa zehn Metern gespannt - das Rennumfeld für das "Urban Core Drone Racing" am und über dem Hauptplatz in Leoben.