Haubenkoch Johann Wöls vom Restaurant Hubinger kochte das Gulasch für den Gösser Kirtag © Martina Pachernegg

Die Vorbereitungen für den Gösser Kirtag laufen auf Hochtouren, schließlich wird die Leobener Innenstadt am Donnerstag, zur Hochburg der Feierfreudigen. Einer, der vorab alle Hände voll zu tun gehabt hat, ist Johann Wöls. Der Haubenkoch vom Restaurant Hubinger in Thörl-Etmißl hat in diesem Jahr das traditionelle Kirtags-Gulasch gekocht. „Jedes Jahr kocht ein anderer Koch das Gulasch. Es freut mich, dass ich es habe zubereiten dürfen – auch wenn die Dimensionen ungewohnt waren“, sagt Wöls.