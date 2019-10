Austropop aus Leoben"Steira Feia": Fünf Musiker, die brennen für ihre Gruppe

Facebook

Schlagzeuger Karlheinz Schaffer aus Leoben gründete "Steira Feia" mit Heinz Reifensteiner aus Eisenerz © KK

Als Anheizer für Schlagerstar Andreas Gabalier auf der wirklich großen Bühne stehen. In Schladming zum Beispiel, vor 25.000 Fans. Das ist der Stoff, aus dem die Träume von Karlheinz Schaffer gemacht sind. Der Schlagzeuger aus Leoben ist seit Mai diesem Traum zumindest einmal einen Schritt näher – einen wichtigen Schritt: Er gründete mit Heinz Reifensteiner aus Eisenerz die Gruppe „Steira Feia“, zu der sie weitere erfahrene Musiker holten: Karl Lanzner am Bass aus Frohnleiten, Andreas Siberl an der Leadgitarre und Armin Erker an der Percussion aus Trofaiach.