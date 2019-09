Max Klarmann ist umtriebiger Gastronom und Veranstalter in Leoben. Mit der Mur Challenge will er die Menschen der Region vom Fluss vor ihrer Haustür begeistern.

Max Klarmann ist Gastronom und liebt den Wassersport © Clara Melcher

Er will Studenten dabei helfen, in Leoben eine Heimat zu finden. Er will ein offenes Ohr für diejenigen haben, die niedergeschlagen auf einem Barhocker sitzen. Und er will die Menschen der Region mit der Natur vor ihrer Haustür vertraut machen.

Für Max Klarmann, geboren 1964 im steirischen Rottenmann, war der „Bach vor der Haustür“ stets ein Abenteuerspielplatz. Viele Jahre arbeitete er als Rafting-Guide auf der Enns. Besonders gut gefällt ihm am Wassersport, dass man nicht viel Ausstattung benötigt, um dem Hobby nachzugehen.